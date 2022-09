Jefferies belässt Oracle auf 'Hold' - Oracle-Aktie stärker

Die Investoren dürften sich vor allem auf das Wachstum aus eigener Kraft fokussieren, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Software-Entwickler habe das vergangene Geschäftsjahr mit dem stärksten währungsbereinigten Wachstum in nahezu einer Dekade abgeschlossen. Die Ergebnisse seien zwar hinter den Umsätzen zurückgeblieben, dürften sich im laufenden Geschäftsjahr aber erholen.

Die Oracle-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,08 Prozent im Plus bei 76,73 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2022

