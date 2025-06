Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Oracle am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 12,2 Prozent auf 197,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 12,2 Prozent auf 197,97 USD. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 197,99 USD. Bei 190,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.629.281 Oracle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 198,30 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 0,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 39,88 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,75 USD aus.

Am 10.03.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 28.02.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,13 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Oracle am 15.09.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.06.2026 erwartet.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,69 USD je Aktie.

