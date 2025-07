Microsoft übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu

Werte in diesem Artikel

REDMOND (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern Microsoft hat das Wachstum im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres dank der hohen Nachfrage nach Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste noch einmal beschleunigt. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz um 18 Prozent auf etwas mehr als 76 Milliarden Dollar (66 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Redmond mit. Der Gewinn sprang um fast ein Viertel auf 27 Milliarden Dollar nach oben.

Im Gesamtjahr 2024/25 verdiente der Softwarekonzern fast 102 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 282 Milliarden Dollar zu. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartung der Experten deutlich. Die Aktie kletterte nachbörslich in einer ersten Reaktion um sechs Prozent nach oben. Sollte der Kurs am Donnerstag auch in dieser Größenordnung steigen, würde das Papier abermals ein Rekordhoch erreichen und der Börsenwert würde über die Marke von vier Billionen Dollar steigen./zb/he