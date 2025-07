Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 541,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,4 Prozent auf 541,16 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 555,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 555,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 3.445.305 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 36,28 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 591,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 64,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

