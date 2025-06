Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 150 auf 180 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt solide Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt, schrieb Nay Soe Naing in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dabei habe die starke Performance des Software-as-a-Service-Geschäfts (SaaS) das leicht unter unseren Erwartungen liegende Wachstum im Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) mehr als ausgeglichen. Herausragend an dem Zwischenbericht sei jedoch der deutlich über den Markterwartungen liegende Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26./rob/edh/ag

