Führung durch Gigafabrik überzeugt Analysten: Tesla-Aktie mit Potenzial

• Analysten in Gigafabrik Berlin eingeladen• Experten im Nachgang optimistisch• Bullishe Einschätzung der Tesla-Aktie

Der Elektroautobauer Tesla hat eine Reihe von Analysten zu einem Besuch in seine Produktionsstätte in Berlin eingeladen. Unter den Teilnehmern waren sowohl Experten von Jefferies, New Street Research und der UBS, als auch Deutsche Bank-Analyst Emmanuel Rosner. Allesamt zeigten sie sich im Nachgang der Veranstaltung beeindruckt.

10 Billionen Dollar-Bewertung voraus

Im Rahmen der Veranstaltung durften die Experten sowohl den Model Y Performance testfahren als auch den IR-Chef des Unternehmens, Martin Viecha, kennenlernen. Für Pierre Ferragu von New Street Research war dies offenbar ein einschneidendes Erlebnis, wie Viecha nach dem Treffen twitterte: "Nachdem er den Model Y Performance gefahren ist, sagt er zu mir: Martin, das ist gebaut wie ein deutsches Premiumauto! Ich sage: Pierre, das IST ein deutsches Premiumauto", so die Tesla-Führungskraft.

Took @p_ferragu around Giga Berlin. After driving Model Y Performance, he tells me: Martin, this is built like a German premium car! I'm like: Pierre, this IS a German premium car 😊 - Martin Viecha (@MartinViecha) August 24, 2022

Nach dem Besuch formulierte Ferragu selbst eine finanzbezogene Einordnung seines Besuchs in der Gigafactory. In dieser hob er insbesondere die Effizienz der Produktionsstätte hervor. In einer Notiz an Kunden sprach er von einer "beispiellosen Nachfrage" und traut dem Unternehmen zudem bei einer Produktion von 20 Millionen Fahrzeugen im Jahr bis 2030 eine Unternehmensbewertung von zehn Billionen US-Dollar zu. Mit dem Kursziel von 530 US-Dollar liegt Ferragu in Analystenkreisen weit vorn: Aktuell wird die Tesla-Aktie bei rund 275 US-Dollar gehandelt.

Jefferies-Analyst passt Kursziel für Tesla-Aktie an

Auch Philippe Houchois, der bei Jefferies als Tesla-Analyst tätig ist, zeigte sich nach dem Besuch in der Gigafactory in Berlin bullish für den Elektroautobauer und passte zudem sein Preisziel für die Tesla-Aktie auf 350 US-Dollar an. Das Unternehmen führe die Transformation in der Branche an, hieß es in einer Kundenmitteilung.

NEWS: Jefferies analyst Philippe Houchois adjusted the price target on $TSLA to $350 (from $1,050) while maintaining a Buy rating following the 3:1 stock split. The firm was also positive after investors meetings and a visit to the Berlin plant: pic.twitter.com/dxNauFVklB - Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) August 26, 2022

Darüber hinaus äußerte sich Houchois auch zum Hochlauf der Produktion in der Berliner Gigafactory. Die Fertigungsstätte arbeite angesichts geringerer Komplexität und weniger Modellvarianten produktiver als das Werk in Fremont, wie Twitter-Auszügen aus der Kundenmitteilung zu entnehmen ist.

Jefferies $TSLA analyst write up of Berlin plant tour. Jefferies 3Q volume estimate now 397.5K vs Street 357K. Updated $350 PT. pic.twitter.com/akzwm0eyOY - Gary Black (@garyblack00) August 26, 2022

UBS ebenfalls bullish für Tesla

Bei der UBS zeigte man sich nach dem Besuch in Berlin ebenfalls optimistisch. "Tesla betonte, dass Berlin die profitabelste Gigafactory werden könnte, da COGS sich dem Niveau von Shanghai annähern wird (das heißt viel besser als Fremont), während der europäische Produktmix der höchste der Welt sein wird, viel höher als China. Wir stimmen dieser Einschätzung zu, weshalb wir davon ausgehen, dass die Bruttomarge im Automobilbereich ab H2/22 30 % übersteigen wird". Teilweise sei die Fabrik bereits auf 10.000 Fahrzeuge pro Woche ausgerichtet, wird auf Twitter aus der Mitteilung der UBS zitiert:

"Parts of the plant are even ready for 10,000/week" .. pic.twitter.com/mI83hlnuaq - Techno Smith (@itechnosmith) August 26, 2022

Deutsche Bank-Analyst sieht Gigafabrik als "Gamechanger"

Emanuel Rosner, Analyst bei der Deutschen Bank, zeigte sich im Nachgang der Veranstaltung ebenfalls bullish für Tesla. Sein Kursziel von 375 US-Dollar bestätigte der Experte.

Man habe nach dem Investorentreffen den Eindruck gewonnen, dass die "neue lokalisierte Fahrzeugproduktion des Elektrofahrzeugherstellers in Europa ein Gamechanger sein könnte, der Tesla zu einem noch stärkeren Konkurrenten in der Region machen könnte", während dies wahrscheinlich mit einer Steigerung der Bruttomarge einhergehe, zitierte Teslarati aus einer Mitteilung des Analysten. Rosner hob auch das Potenzial von Giga Berlin hervor, wenn die Fabrik vollständig hochgefahren sei. Zwar sehe er ein gewisses Produktionsrisiko durch eine mögliche Gaskrise in Deutschland, verwies aber auf die Flexibilität von Tesla und zeigte sich daher zuversichtlich, dass das Unternehmen potenzielle Stürme in der Zukunft überstehen werde. "Alles in allem glauben wir, dass 2023 ein entscheidendes Jahr für Tesla werden könnte und sehen es weiterhin als eine der attraktivsten Geschichten im Automobilsektor. Wir passen unsere Schätzungen nach dem 3:1-Aktiensplit an, setzen unser Kursziel auf 375 US-Dollar und bekräftigen unser BUY-Rating", so der Analyst weiter.



