10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX büßt rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,51 Prozent auf 15.616 Punkte ein.

2. Börsen in Fernost uneins

In Japan steht der Leitindex Nikkei derzeit marginale 0,09 Prozent im Plus bei 28.845,98 Punkten.

An der Börse in Shanghai kann der Shanghai Composite um 0,56 Prozent auf 3.538,24 Einheiten zulegen, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,54 Prozent nach unten geht auf 25.416,90 Zähler.

3. Salzgitter bestätigt nach Ergebnissprung Prognose - Salzgitter-Aktie nachbörslich gefragt

Der Stahlkonzern Salzgitter hat in den ersten neun Monaten einen Ergebnissprung verzeichnet. Zur Nachricht

4. Wacker Neuson erhöht Prognose - Produktionsausfälle im 4. Quartal erwartet - Aktie außerbörslich höher

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erhöht nach einem über den Erwartungen liegenden dritten Quartal die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Zur Nachricht

5. Apple enttäuscht beim Umsatz - Apple-Aktie nachbörslich abgestraft

Apple ist von dem globalen Chip-Mangel eingeholt worden: Trotz deutlicher Zuwächse verfehlte der iPhone-Konzern im vergangenen Quartal noch optimistischere Prognosen von Analysten. Zur Nachricht

6. Amazon-Aktie nachbörslich deutlich unter Druck: Amazon verfehlt bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen

Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient und vor weiteren hohen Kosten gewarnt. Zur Nachricht

7. Starbucks-Aktie schwächer: Starbucks wächst kräftig - China-Probleme belasten jedoch

Bei der weltgrößten Café-Kette Starbucks florieren die Geschäfte - nicht jedoch im wichtigen Auslandsmarkt China. Zur Nachricht

8. Daimler-Aktie: Daimler steigert Gewinn trotz Verkaufseinbruchs

Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat sich im vergangenen Quartal trotz des massiven Einbruchs bei den Verkäufen gut geschlagen. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,46 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte auf 82,82 Dollar.

10. Euro gibt vor Zahlenreigen etwas nach

Der Euro hat am Freitag einen Teil seiner deutlichen Kursgewinne vom Vortag abgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1665 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

