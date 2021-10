Starbucks-Aktie schwächer: Starbucks wächst kräftig - China-Probleme belasten jedoch

In den drei Monaten bis Ende September steigerte das Unternehmen die Erlöse im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar (6,9 Mrd Euro), wie es am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg sogar um 165 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar.

Bei Anlegern kam der Geschäftsbericht dennoch schlecht an - die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit Kursverlusten. Zeitweise ging es an der NASDAQ um 3,93 Prozent bergab auf 108,75 US-Dollar. Denn während Starbucks fast rund um den Globus von der Erholung von der Pandemie profitierte, sorgte eine neue Corona-Welle in China dort erneut für Lockdowns. Das führte in Starbucks' größtem Wachstumsmarkt zu einem Rückgang des flächenbereinigten Absatzes um sieben Prozent.

/hbr/DP/he

SEATTLE (dpa-AFX)

Bildquellen: TwinDesign / Shutterstock.com, Hattanas Kumchai / Shutterstock.com