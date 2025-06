Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 performte am Abend positiv.

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent auf 21.860,80 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,901 Prozent auf 21.994,16 Punkte an der Kurstafel, nach 21.797,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 21.775,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.041,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,375 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20.061,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.376,96 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 11.06.2024, mit 19.210,18 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 4,22 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22.222,61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 5,00 Prozent auf 10,51 USD), Starbucks (+ 4,33 Prozent auf 95,39 USD), Broadcom (+ 3,38 Prozent auf 252,91 USD), Palantir (+ 2,70 Prozent auf 136,39 USD) und Diamondback Energy (+ 2,30 Prozent auf 148,92 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-6,34 Prozent auf 20,68 USD), Atlassian (-5,42 Prozent auf 201,50 USD), ON Semiconductor (-3,75 Prozent auf 51,78 USD), Old Dominion Freight Line (-3,44 Prozent auf 162,11 USD) und Ross Stores (-2,63 Prozent auf 136,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36.894.540 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,078 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die JDcom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net