DAX startet tiefer -- Börsen in Fernost uneins -- Daimler steigert Gewinn trotz Verkaufseinbruchs -- Salzgitter bestätigt nach Ergebnissprung Prognose -- BNP Paribas im Fokus

Belastend wirken die Geschäftszahlen und Ausblicke der "US Big Techs" Amazon und Apple. Aufgrund von Problemen mit der Lieferkette fielen diese unter den Erwartungen aus. Das könnte nun für etwas Ernüchterung an der Börsen weltweit sorgen. Daneben richten sich die Blicke der Anleger nun, nach der EZB-Sitzung am Vortag, auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

"Die Marktteilnehmer schauen wieder auf das prall gefüllte Horn an Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen", meinte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect gegenüber dpa-AFX. Nach US-Börsenschluss informieren am Donnerstag die Tech-Riesen Apple und Amazon über ihre Ergebnisse. "Die Signalwirkung für die Aktienmärkte insgesamt sollte nicht unterschätzt werden", so Lipkow.

Der Dow Jones baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus und verabschiedete sich 0,67 Prozent höher bei 35.730,22 Punkten aus dem Handel. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es daneben mit einem Plus von 1,39 Prozent auf 15.448,12 Indexpunkte in den Feierabend.

Anleger in den USA griffen am Donnerstag zu.

Die wichtigsten Indizes in Asien bewegen sich am Freitag in verschiedene Richtungen.

In Japan stand der Leitindex Nikkei schlussendlich 0,25 Prozent im Plus bei 28.892,69 Punkten.

An der Börse in Shanghai kann der Shanghai Composite derzeit um 0,75 Prozent auf 3.544,92 Einheiten zulegen, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,88 Prozent nach unten geht auf 25.331,79 Zähler.

Keine einheitliche Richtung ist am Freitag an den Märkten in Asien zu beobachten. Schwächer als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen der US-Technologiegiganten trüben die Stimmung. Daneben steht auch das Thema Inflation weiterhin im Fokus, zumal an den Märkten Ungewissheit über die Reaktion der Notenbanken vorherrscht.

Gute Nachrichten kommen derweil aus China: Nachdem der der massiv verschuldete Immobilienkonzern Evergrande Zinszahlungsverpflichtungen nachkam, sei eine ungeordnete Pleite immer unwahrscheinlicher, so Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

