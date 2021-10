Nemetschek-Aktie verliert stark: Nemetschek erhöht Gewinn und wird erneut optimistischer

Dank der guten Geschäftsentwicklung wird der Softwareanbieter Nemetschek für die Bauindustrie für das Gesamtjahr erneut optimistischer.

Der im MDAX und im TecDAX notierte Konzern geht davon aus, dass Umsatzwachstum und EBITDA-Marge am oberen Ende der im Juli erhöhten Zielspannen liegen sollte. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum wird in einer Bandbreite zwischen 12 und 14 Prozent mit einer EBITDA-Marge zwischen 30 und 32 Prozent erwartet.

Der Konzernumsatz erhöhte sich im dritten Quartal bereinigt um 13,9 Prozent auf 169,3 Millionen Euro, und das EBITDA kletterte um 16,4 Prozent auf 54,4 Millionen Euro. Durch die hohe Wachstumsdynamik sowie durch Effizienzverbesserungen stieg die EBITDA-Marge auf 32,1 von 31,4 Prozent. Der Quartalsüberschuss wuchs um 35,7 Prozent auf 34,2 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel mit 32 Millionen Euro gerechnet.

So reagieren die Nemetschek-Aktien

Die Aktien von Nemetschek sind nach den Zahlen im dritten Quartal unter Druck geraten. Via XETRA büßten sie zuletzt 8,93 Prozent ein auf 91,80 Euro. Allerdings waren sie in den vergangenen drei Wochen in der Spitze um fast 30 Prozent gestiegen und hatten am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Am Vortag hatten Anleger dann Kursgewinne mitgenommen, die sich nun fortsetzen dürften.

Auch Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet mit weiteren Kursverlusten der Papiere des Software-Entwicklers. Sogenannte Buyside-Analysten, hauseigene Experten von Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern, dürften seiner Ansicht nach höhere Erwartungen gehegt haben als die nun veröffentlichten Zahlen zeigten. Der Anstieg des währungsbereinigten Umsatzes habe seine Annahme verfehlt, fügte Moawalla an.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)

Bildquellen: Nemetschek Group