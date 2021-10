Zalando-Aktie freundlich: Zalando verbessert Zircle-App bei Rücknahme und Versandkosten

Aktien in diesem Artikel Zalando 80,72 EUR

Wie der Berliner Online-Marktplatz für Mode und Kosmetik mitteilte, kann mit "Rezircle" gekennzeichnete Damenmode, die über die Zalando -Plattform von anderen Nutzern und Nutzerinnen erworben wurde, in Deutschland nun an Zircle zurückgeschickt werden. Der volle Artikelpreis werde in Form eines Zalando-Gutscheins erstattet. Darüber hinaus übernimmt Zalando den Angaben zufolge die Kosten für den DHL-Versand beim Privatverkauf im Marktplatz inklusive Sendungsverfolgung. In Kürze solle das Angebot auf Herrenbekleidung erweitert werden.

Durch die Zircle-App soll die Lebensdauer der Kleidung verlängert werden. Damit will Zalando zu einer nachhaltigeren Modeplattform werden.

Die Zalando-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,3 Prozent auf 80,62 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com