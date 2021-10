Novo Nordisk erhöht erneut Prognose - Aktie mit neuem Rekord

Umsatz und operatives Ergebnis sollen nun 2021 um 12 bis 15 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Freitag in Bagsvaerd mitteilte. Damit erhöhte der Konzern das Minimum und Maximum der für den Umsatz prognostizierten Spanne um je zwei Prozentpunkte. Für das operative Ergebniswachstum erwartete das Management bislang bestenfalls 12 Prozent.

Die Dänen begründeten die neuen Ziele unter anderem mit dem unerwartet stark gestiegenen Marktanteil für das Insulinmittel Ozempic und ein allgemeines Marktwachstum bei bestimmten Diabetesmedikamenten in den USA.

Das Umsatzwachstum erreichte im dritten Quartal mit 15 Prozent das obere Ende der Gesamtjahresprognose. Für die ersten neun Monate ergibt damit sich ein Wachstum von 13 Prozent. Das operative Ergebnis konnte von Juli bis September sogar fast um ein Fünftel gesteigert werden, sodass sich für die ersten neun Monate ein Wachstum von 12 Prozent ergibt. Novo Nordisk will seine finalen Quartalszahlen am 3. November vorlegen.

Optimismus von Novo Nordisk treibt Kurs erstmals über 700 Kronen

Nach Quartalszahlen und einer nochmaligen Anhebung der Unternehmensziele haben die Aktien von Novo Nordisk am Freitagnachmittag erstmals die Marke von 700 dänischen Kronen hinter sich gelassen. In der Spitze stiegen die Titel des Insulinherstellers um 3,8 Prozent auf fast 716 Kronen, ehe der Schwung etwas nachließ mit zuletzt noch plus 2,4 Prozent.

Seit Anfang April rennt der Kurs mit Ausnahme einer im Nachhinein als gesunde Atempause einzustufenden Schwächephase von Ende August bis Ende September scheinbar unaufhaltsam nach oben - mit einem Kursgewinn von zwei Dritteln.

Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Jefferies-Analyst Peter Welford in einer aktuellen Studie. Dies dürfte aber am Markt niemanden mehr überrascht haben angesichts des dynamischen Starts des Appetitzüglers Wegovy in den USA und der stärkeren Verbreitung des Insulinmittels Ozempic.

Der Experte hält die Papiere für zu hoch bewertet, wie sein Kursziel von 465 Kronen zeigt. Entsprechend votiert er weiter mit "Underperform". In Bezug auf den Börsenwert zählt Novo Nordisk zu den wertvollsten Konzernen Europas.

/lew/tav/he

BAGSVAERD (dpa-AFX)

Bildquellen: Novo Nordisk