ElringKlinger schließt Produktion in Langenzenn - Aktie sinkt

Die Geschäfte im Geschäftsbereich Abschirmtechnik sollen künftig gebündelt werden, wie das Unternehmen ElringKlinger am Donnerstag in Dettingen/Erms mitteilte. Das Auslaufen der Produktion solle zum Juli 2022 starten. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sollen in der Nähe des Standorts fortgeführt werden. In dem Werk sind etwa 200 Menschen beschäftigt, davon jeder fünfte in der Forschung und Entwicklung.

Die ElringKlinger-Aktie verliert via XETRA derzeit 0,5 Prozent auf 11,96 Euro.

