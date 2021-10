Facebooks Krypto-Wallet Novi geht erstmals an den Start

• Krypto-Wallet Novi mit Pilotprojekt in den USA und Guatemala• Novi will Markt für grenzüberschreitende Überweisungen demokratisieren• Diem bleibt bis auf weiteres außen vor

Das zu Facebook gehörende Kryptounternehmen Novi hat sich zum Ziel gesetzt, das Versenden von digitalen Währungen so einfach zu machen, wie es ist, eine Nachricht zu verschicken. Irgendwann soll dann das eigens dafür konzipierte Krypto-Wallet auch Facebooks eigene Cyberdevise Diem in die Welt hinaustragen. Bisher haben jedoch fehlende Genehmigungen seitens der US-Aufsichtsbehörde das Kryptowährungsprojekt Facebooks auf unbestimmte Zeit verzögert. Damit das Wallet jedoch trotzdem schon einmal getestet werden kann, hat Novi nun ein Pilotprojekt in Guatemala und in den USA gestartet.

Grenzüberschreitende Überweisungen

Dass sich Novi dabei für diese beiden Länder entschieden hat, kommt nicht von ungefähr. Viele Guatemalteken leben und arbeiten in den USA und senden regelmäßig Geld zu ihrer Familie in die Heimat, wobei zum einen jedes Mal hohe Gebühren und zum anderen oft lange Wartezeiten anfallen. Dabei besteht ein weiteres Problem darin, dass nicht einmal die Hälfte der Guatemalteken über ein Bankkonto verfügt, also gar nicht in der Lage ist, Geld international zu empfangen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Hier will Novi Abhilfe schaffen und sichert sich mit dem Pilotprojekt auch schon einmal einen Platz auf dem lukrativen Markt für grenzüberschreitende Geldüberweisungen.

Kooperation mit Paxos und Coinbase

Für das Pilotprojekt setzt Novi in Zusammenarbeit mit der regulierten Blockchain-Infrastrukturplattform Paxos und der Kryptobörse Coinbase auf den Stablecoin Pax Dollar (USDP), um Geld zu senden und empfangen. Es wurde laut Novi diese Währung gewählt, da sie zu jeder Zeit in US-Dollar zurückgetauscht werden kann. Es handelt sich außerdem um eine regulierte Cyberdevise, die nach Angaben von Paxos den Nutzern "die höchsten Standards bezüglich Verbraucherschutz" biete. Darüber hinaus würden die USDP-Reserven vollständig in Bargeld und Bar-Äquivalenten gehalten, wodurch für Nutzer immer garantiert sei, dass der Pax Dollar zurückgetauscht werden könnte. Auch der Tausch in jede beliebige Landeswährung sei möglich.

Die sichere Verwahrung der Krypto-Bestände der Novi-Kunden würde dabei durch Coinbase gewährleistet. Alles was für die Tester von Novi nun zu tun wäre, ist die Novi-App herunterzuladen und die verschiedenen Funktionen der digitalen Geldbörse unter die Lupe zu nehmen.

Diem-Zusammenarbeit weiterhin gewünscht

Das Pilotprojekt dient laut Novi-Chef David Marcus neben der Erprobung des Novi-Wallets bezüglich Funktionalität, Compliance und Kundenservice auch dem Aufzeigen eines Nutzungsszenarios eines Stablecoins als Zahlungsinstrument wie er in mehreren Tweets erklärte. Gleichzeitig bekannte sich Marcus via Twitter zu Facebooks eigener Kryptowährung Diem und bekräftigte, dass es weiterhin geplant sei, Diem und Novi - sobald von regulatorischer Seite aus möglich - miteinander zu verbinden: "Ich möchte unterstreichen, dass unsere Unterstützung für Diem sich nicht verändert hat und wir weiterhin darauf abzielen, Novi gemeinsam mit Diem zu launchen und live zu stellen, sobald die dafür nötige regulatorische Zustimmung vorliegt". Wann dies jedoch tatsächlich sein wird, bleibt weiterhin abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com