Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 712,40 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 712,40 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 709,75 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 722,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 658.285 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 747,84 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 442,70 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 37,86 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 757,00 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,71 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 42,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,66 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Diese Aktien outperformen Technologiewerte wie NVIDIA & Co. im S&P 500

EssilorLuxottica-Aktien springen an: Meta steigt wohl bei EssilorLuxottica ein

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!