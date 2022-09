10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost verbuchen Verluste

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,06 Prozent auf 27.579,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,96 Prozent auf 3.169,15 Einheiten nach. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,42 Prozent tiefer bei 18.850,13 Zählern.

3. Rosneft-Aktie: Bundesregierung stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur

Zur Sicherung des Betriebs der Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Zur Nachricht

4. Twitter-Aktie nachbörslich im Minus: Twitter hat laut Tesla-Chef Musk schwerwiegende Datensicherheitsmängel verheimlicht

Im Rechtstreit über die milliardenschwere Übernahme von Twitter wirft Milliardär Elon Musk dem US-Kurznachrichtendienst Betrug vor. Zur Nachricht

5. Gap-Aktie nachbörslich leichter: Kanye West beendet Partnerschaft mit Gap - "Agenda stimmte nicht überein"

Die Partnerschaft zwischen Kanye West und der Modefirma Gap endet, bevor sie richtig losging. Zur Nachricht

6. Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck-Chef fordert bei Lade-Infrastruktur mehr Taten von der Bundesregierung

Daimler Truck-Chef Martin Daum hat von der Bundesregierung mit Blick auf die Infrastruktur für die E-Mobilität mehr Taten gefordert. Zur Nachricht

7. ABOUT YOU-Aktie nachbörslich unter Druck: Jefferies senkt Ziel für ABOUT YOU auf 9,50 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABOUT YOU von 12 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Nachricht

8. FedEx-Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein: FedEx zieht Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurück

Der Post-Konkurrent FedEx hat im jüngsten Geschäftsquartal schlechter als erwartet abgeschnitten und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Morgen zum Preis von 91,23 US-Dollar gehandelt. Das waren 39 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 26 Cent auf 85,36 Dollar.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9985 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

