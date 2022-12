10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX wird vorbörslich höher taxiert und kann sich somit etwas von den Wochentiefständen distanzieren. Auch hierzulande sind am Freitag auf die US-Erzeugerpreise gerichtet, die am frühen Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) veröffentlicht werden.

2. Börsen in Fernost fester

In Tokio gewinnt der Nikkei zeitweise 1,28 Prozent auf 27.926,66 Zähler (Stand: 7:00 Uhr).

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um leichte 0,14 Prozent auf 3.201,94 Einheiten. In Hongkong kann der Hang Seng stellenweise um 1,78 Prozent auf 19.796,46 Punkte zulegen.

3. Carl Zeiss Meditec erzielt Gewinnzuwachs - Dividendenerhöhung

Carl Zeiss Meditec erhöht die Dividende nach einem überraschend kräftigen Gewinnzuwachs im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich. Wie der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec mitteilte, soll die Ausschüttung für 2021/22 per Ende September auf 1,10 von 0,90 Euro je Aktie im Vorjahr erhöht werden. Zur Nachricht

4. Stabilus bindet CEO bis Oktober 2027 an sich

Stabilus hat den Vertrag mit CEO Michael Büchsner vorzeitig um vier Jahre verlängert. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat der Stabilus SE den zum 31. Oktober 2023 auslaufenden Vertrag bis zum 31. Oktober 2027 verlängert. Zur Nachricht

5. Clara Streit wird neue Vonovia-Aufsichtsratschefin

Die frühere McKinsey-Beraterin Clara Streit soll neue Aufsichtsratschefin des Immobilienkonzerns Vonovia werden. Amtsinhaber Jürgen Fitschen wolle wegen der im Konzern geltenden Altersgrenze von 75 Jahren nicht erneut zur Wahl antreten, teilte Vonovia am Donnerstagabend in Bochum mit. Zur Nachricht

6. Credit Suisse erhält dank Kapitalerhöhung Milliardenbetrag

Die Aktionäre der Credit-Suisse haben im Rahmen einer Kapitalerhöhung 98,2 Prozent der angebotenen neuen Aktien gezeichnet. Die restlichen neuen Aktien sollen am Markt zum Ausgabepreis oder darüber verkauft werden. Insgesamt nimmt die Großbank laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend wie geplant weitere 2,24 Milliarden Franken (2,27 Mrd Euro) oder sogar noch etwas mehr ein. Zur Nachricht

7. Sartorius macht gemeinsame Sache mit Bico Group

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius beteiligt sich im Rahmen einer Kooperation an der schwedischen Bico Group. Der DAX-Konzern arbeitet mit dem kleineren Branchenkollegen laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend künftig in Sachen Technologie sowie Vertrieb und Marketing zusammen. In diesem Zuge zeichnet Sartorius auch eine Kapitalerhöhung von Bico in Höhe von 10 Prozent der ausstehenden Aktien zu einem Preis von 76 Schwedischen Kronen je Papier. Zur Nachricht

8. Glencore stoppt Kohleprojekt in Australien

Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat seine Pläne für eine riesige Kohlemine im australischen Bundesstaat Queensland aufgegeben. Der Abbau in der Valeria-Tagbaumine hätte 2024 beginnen sollen, es wäre eine der größten Minen des Landes gewesen. Glencore plant, das Projekt aus dem laufenden Genehmigungsverfahren herauszunehmen, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas

Die Ölpreise steigen etwas an, nachdem sie in den vergangenen Handelstagen einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen mussten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,57 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro weiter stark

Der Euro steigt und knüpft an die Vortagesgewinne an. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0573 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

