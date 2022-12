DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen steigen -- Carl Zeiss Meditec erhöht Dividende nach Gewinnzuwachs -- Credit Suisse erhält dank Kapitalerhöhung Milliardenbetrag -- Sartorius, Stabilus im Fokus

Anleger in Fernost können sich am Freitag über Kursgewinne auf breiter Front freuen.

In Tokio gewinnt der Nikkei zeitweise 1,28 Prozent auf 27.926,66 Zähler (Stand: 7:00 Uhr).

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um leichte 0,14 Prozent auf 3.201,94 Einheiten. In Hongkong kann der Hang Seng stellenweise um 1,78 Prozent auf 19.796,46 Punkte zulegen.

Am Freitag notieren die Börsen in Fernost in der Gewinnzone, nachdem an den Vortagen noch Verluste dominierten. Am Vorabend haben die US-Börsen noch in Grün geschlossen, die Anleger zeigten sich dort positiv gestimmt vor den mit einiger Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise für November am Nachmittag. Hier wird auf Monatssicht ein leichter Anstieg erwartet, was die Spekulationen über den weiteren Zinskurs der Fed wieder anheizen dürfte.

Unterdessen sind die Erzeugerpreise n China, wo die Zentralbank anders als die US-Notenbank einen konjunkturstützenden Kurs fährt, sind die Verbraucherpreise im November auf Jahressicht einen Tick stärker gestiegen als erwartet, auf Monatssicht leicht gesunken. Nach Ansicht von Experten zeigen die Daten aber vor allem, dass sich die chinesische Konjunktur in einer trüben Verfassung befindet.

