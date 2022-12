Sammelpunkte: Tesla startet das Referral Program neu

Aktien in diesem Artikel Tesla 165,04 EUR

• Tesla Referral Program belohnt Kundinnen und Kunden, die Tesla erfolgreich weiterempfehlen• Im Oktober wurde das Programm in China gestartet und Ende November auch in den USA neu aufgerollt• Kommt das Tesla Referral Program bald auch wieder nach Europa?

Bis September 2021 gab es bei Tesla ein sogenanntes "Referral Program": Wer Tesla im Bekanntenkreis weiterempfohlen und so neue Kundinnen und Kunden an Land gezogen hat, konnte 1.000 Meilen (ca. 1.609 Kilometer) kostenlos laden oder bekam eine bestimmte Summe ausgezahlt. Dann wurde das Programm abgeschafft - bis im Oktober in China ein neues Referral Program gestartet wurde.

Das Tesla Referral Program startet in China neu

Wenn Kundinnen und Kunden aus China nun Andere vom Kauf eines Teslas überzeugen, erhalten beide Parteien je 3.500 Sammelpunkte. Wer selbst ein zweites Fahrzeug kauft, bekommt die Punkte für beide Parteien, also insgesamt 7.000 Punkte. Damit können sie im Tesla-Shop einkaufen, wie Teslamag berichtet.

Seit Ende November gibt es dieses Programm auch in den USA, wobei bisher lediglich die Weiterempfehlung von Teslas Solar-Produkten wie dem Solar Roof mit 6.000 Punkten für beide Parteien belohnt wird. Tatsächlich wurde das Referral Program in den USA nie vollständig ausgesetzt: Seit Herbst 2021 bekamen Teilnehmende hier, Berichten von Teslamag zufolge, bei erfolgreicher Weiterempfehlung eine Prämie in Höhe von 500 US-Dollar.

Die Sammelpunkte scheinen in den USA einen höheren Wert zu haben

Das Informationsportal berichtet weiter, dass die Punkte in den USA einen höheren Wert zu haben scheinen als in China: Während in Asien ein Bobbycar im Tesla-Stil 6.000 Sammelpunkte koste, erhalte man in Nordamerika für 5.000 Sammelpunkte einen CSS-Adapter im Wert von 250 US-Dollar.

Zwölf Monate nach der Gutschrift der Sammelpunkte verfallen diese wieder - außer seither wurden weitere Punkte gesammelt, dann bleibt die Gültigkeit aller Punkte weitere zwölf Monate erhalten. Wichtig ist auch: Die Punkte können ausschließlich im Tesla-Shop eingesetzt werden, eine Auszahlung in US-Dollar ist nicht möglich. Außerdem sollen die Teilnehmenden den Referral-Link nur mit einzelnen Bekannten teilen und sollen ihn beispielsweise nicht auf Social Media stellen. In den Teilnahmebedingungen schreibt Tesla, wer sich nicht an die Regeln halte, werde vom Programm ausgeschlossen.

Kommt das Tesla Referral Program bald auch wieder nach Deutschland?

Teslamag geht davon aus, dass in den USA bald auch wieder die Tesla-Fahrzeuge selbst Teil des Referral Programs werden. Zudem komme das Programm bald möglicherweise auch wieder nach Europa und könne damit für Kundinnen und Kunden in Deutschland interessant werden. Darüber, wann genau es so weit sein könnte und wie viel die Sammelpunkte in Europa wert sein werden, spekuliert Teslamag jedoch Stand Ende November noch nicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Zhang Peng/LightRocket via Getty Images