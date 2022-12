Telecom Italia-Aktie springt an: KKR wohl an Telecom Italia-Netz interessiert

Voraussetzung sei, dass Italien sich an dem Deal beteilige, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. KKR und die italienische Regierung sprächen derzeit darüber. So will Rom ohnehin ein staatlich kontrolliertes Breitbandnetz aufbauen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Weder KKR noch die italienische Regierung wollten die Insiderinformationen laut Bloomberg kommentieren.

KKR hält bereits einen kleinen Anteil an der Glasfasersparte von TIM, der ehemaligen Telecom Italia, im Wert von zwei Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hatte KKR sogar versucht, den gesamten Konzern mit einer fast 11 Milliarden Euro schweren Offerte zu übernehmen. Der Kauf kam aber nicht zustande.

Die Telecom Italia-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 1,44 Prozent auf 0,2037 Euro. Die KKR-Aktie zeigt sich an der NYSE derweil 0,16 Prozent im Plus bei 48,34 US-Dollar.

