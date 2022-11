Vantage Towers-Aktie springt hoch: GIP und KKR beteiligen sich an Vantage Towers - Vodafone-Aktie tiefer

Im Rahmen einer Partnerschaft solle ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, in welches die Briten dann ihre Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent hinein übertragen wollen, teilte Vodafone am Mittwoch in London mit. Damit werde die Tochter auch entkonsolidiert. Die Vantage-Towers -Scheine springen am Mittwoch nach Bekanntwerden des Joint Ventures auf XETRA zeitweise um 9,76 Prozent auf 32,16 Euro hoch.

Das neue Unternehmen hat ein freiwilliges Übernahmeangebot von 32 Euro pro ausstehender Vantage-Towers-Aktie unterbreitet. Nach Vodafone-Angaben entspricht dies einer Prämie von 19 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Der Deal soll - nach den nötigen Genehmigungen - in der ersten Hälfte des neuen Jahres abgeschlossen sein.

Die Finanzinvestoren wurden schon länger als Bieter gehandelt. Die nun aber offizielle Offerte trieb den Kurs auf das gebotene Niveau.

Die Vodafone-Titel profitierten angesichts des zu erwarteten Mittelzuflusses nur kurzzeitig von den Plänen und holten ihre Verluste zeitweise auf. Zuletzt fielen sie in London um 1,79 Prozent auf 1,04 Pfund.

/ngu/stk

LONDON/DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf KKR & Co Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KKR & Co Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KKR & Co Inc.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com