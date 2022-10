Vantage Towers-Aktie legt zu: Neue Übernahmehoffnungen bei Vantange Towers

Auf XETRA gewinnt die Aktie von Vantage Towers zeitweise 1,81 Prozent auf 25,88 Euro.

Die Telekomkonzerne American Tower und Cellnex denken Kreisen zufolge über eine Beteiligung an Vodafones Funkturmtochter nach. So prüften sowohl der US-Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur sowie der spanische Telekommunikationsanbieter einen Einstieg in das Bieterverfahren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings sei unklar, ob die beiden Unternehmen tatsächlich ein Angebot abgeben wollen. Vodafone rechne damit, bereits in dieser Woche erste Offerten zu erhalten. Ein Händler nannte die Nachrichten "keine Überraschung". Sprecher der Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Vergangenen Monat war bekannt geworden, dass die britische Muttergesellschaft einen Teil ihrer rund 82-prozentigen Beteiligung an Vantage Towers veräußern möchte. Unter den Bietern befänden sich die Finanzinvestoren KKR und Global InfrastructureTechnologies sowie EQT aus Schweden. Dabei sollen die Finanzinvestoren auf eine Mehrheit an der Funkturmgesellschaft schielen. Vodafone sei sich unterdessen noch nicht einig über die Größe des Verkaufs. Derzeit kommt das MDAX-Unternehmen Vantage Towers auf eine Marktkapitalisierung von knapp 12,9 Milliarden Euro.

American Tower und Cellnex hatten bereits in den vergangenen Monaten bei Funkturmauktionen mitgemischt. So schnappte sich das US-Unternehmen die Telefonica-Tochter Telxius Anfang 2021 für 7,7 Milliarden Euro und übernahm damit knapp 31 000 Masten. Im Bieterkampf um die GD Towers, der Funkturmtochter der Deutschen Telekom, galt Cellnex diesen Sommer lange Zeit als einer der Favoriten - den Zuschlag erhielten dann aber die Investoren DigitalBridge und Brookfield.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Vantage Towers, Dennis Diatel / Shutterstock.com