Netflix-Aktie klettert auf Hoch seit April: Analystenempfehlung für Netflix

Die Titel des Streamingdienstes um fünf Prozent an. Die US-Bank Wells Fargo hatte ihnen mit "Overweight" eine positive Empfehlung ausgesprochen.

Der Netflix-Kurs setzte damit die Erholung nach einer desaströsen ersten Jahreshälfte fort. Er kletterte auf das höchste Niveau seit dem zweiten diesjährigen Kurssturz im April, der nun bald ausgeglichen werden könnte. Einen ersten Kursrutsch hatte es schon im Januar gegeben wegen eines schockierenden Ausblicks auf die Zahl der Neuabonnenten. Ein Kundenschwund hatte den Anlegern dann im April nochmals einen Schreck versetzt: Vom Rekordniveau von 700 US-Dollar, das gut ein Jahr zurückliegt, war der Kurs um bis zu 77 Prozent eingebrochen.

Mittlerweile hat sich der Kurs vom Tief verdoppelt, auch wegen eines werbefinanzierten Abo-Modells, das der Konzern einführte. Im dritten Quartal hatte der Streaming-Gigant dank erfolgreicher Serien wie "Stranger Things" und "Dahmer: Monster" zum Nutzerwachstum zurückgefunden. Analyst Steven Cahall von Wells Fargo positionierte sich in seiner Studie nun auch sehr optimistisch für 2023 mit einer wieder verbesserten Abonnenten-Entwicklung.

Cahall gründet seinen Optimismus unter anderem auf das werbefinanzierte Modell zum Anschauen von Filmen und Serien. Das neue Angebot werde im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 den durchschnittlichen Erlös pro Kunde steigern, so seine These. Für den Umsatz des Konzerns werde es aber wohl schon vorher förderlich sein. Ein für 2023 von ihm erwartetes Umsatzwachstum in Höhe von 7 Prozent spreche nun für ein "Overweight"-Votum.

/tih/bek/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com