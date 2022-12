RWE-Aktie dennoch im Minus: RWE sichert sich Areal für geplanten US-Offshore-Windpark

Wie der DAX -Konzern RWE am Mittwochabend mitteilte, hat er sich mit einem Gebot von 157,7 Millionen US-Dollar ein Areal in einem geplanten Offshore-Windpark in Kalifornien gesichert.

Das Entwicklungsgebiet 45 Kilometer vor der Nordküste Kaliforniens biete die Möglichkeit, ein schwimmendes Offshore-Windprojekt mit einer installierten Kapazität von bis zu 1,6 Gigawatt (GW) zu realisieren, so RWE weiter. Das Projekt werde voraussichtlich Mitte der 2030er Jahre in Betrieb gehen, sofern der Zeitplan für die Genehmigungen eingehalten wird.

Die RWE-Aktie zeigte sich im XETRA-Handel zuletzt 0,88 Prozent leichter bei 41,86 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, Andre Laaks, RWE