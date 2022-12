Siemens-Aktie verliert: Siemens will bis 2030 hunderte Millionen Euro in die eigene Dekarbonisierung investieren

Wie der Münchener DAX -Konzern anlässlich der Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2022 mitteilte, sollen bis zum Geschäftsjahr 2025 55 Prozent der physischen CO2-Emissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb gegenüber 2019 reduziert werden. Bis 2030 peilt Siemens eine physische CO2-Reduktion von 90 Prozent statt 50 Prozent im Vergleich zu 2019 an. Dafür will Siemens bis 2030 650 Millionen Euro in die eigene Dekarbonisierung investieren. Bislang habe Siemens die betriebsbedingten CO2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 bereits um 46 Prozent verringert, hieß es.

Im XETRA-Handel notieren die Siemens-Papiere zeitweise 0,33 Prozent leichter bei 132,46 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com