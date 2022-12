Sicheres Krypto-Vermögen: Kraken-CEO Powell kritisiert Binances Proof-of-Reserves-Verfahren

• Für Krypto-Investoren stellt sich die Frage, wo ihre digitalen Währungen am sichersten verwahrt werden• "Proof of Reserves" wurde bei Kraken bereits im letzten Jahr eingeführt• Jesse Powell über Binance: "Das ist kein PoR. Das ist entweder Unwissenheit oder absichtliche Falschdarstellung"

Am sichersten sind digitale Währungen in der eigenen Wallet aufgehoben. Krypto-Besitzer, die über eine Non-Custodial-Wallet verfügen, sind selbst im Besitz der privaten Schlüssel, wie t3n erklärt. Andere Nutzer vertrauen beim Verwahren ihres digitalen Vermögens jedoch auf externe Anbieter. Problematisch und riskant wird dies in Fällen wie dem FTX-Skandal. Die Kryptobörse soll Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut haben, um ein Schwesterunternehmen retten zu können. Schließlich führte dies zur Insolvenz der Kryptobörse. Nicht verwunderlich also, dass sich einige Krypto-Investoren fragen, ob ihr Vermögen bei externen Anbietern sicher ist und wie sie ihre digitalen Währungen lagern sollen.

Deshalb arbeiten Exchanges derzeit vermehrt daran, Nachweise über die Kundengelder zu erbringen. Die Kryptobörse Kraken führte den "Proof of Reserves" bereits im letzten Jahr ein. Wie auf der Webseite des Unternehmens erklärt wird, handelt es sich bei Proof of Reserves um ein unabhängiges Prüfverfahren, das von einer dritten Partei durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass ein Verwahrer die Vermögenswerte tatsächlich hält, die er im Namen seiner Kunden zu halten behauptet. Dieser Prüfer erstellt eine anonymisierte Momentaufnahme aller gehaltenen Guthaben und fasst sie in einem Merkle-Baum zusammen, einer datenschutzfreundlichen Datenstruktur. Der Prüfer sammelt dann die von Kraken erstellten digitalen Signaturen, die das Eigentum an den On-Chain-Adressen mit öffentlich überprüfbaren Guthaben belegen. Schließlich vergleicht und verifiziert der Prüfer, dass diese Guthaben die im Merkle-Baum dargestellten Kundenguthaben übersteigen oder mit ihnen übereinstimmen und dass die Kundenguthaben daher auf einer Full-Reserve-Basis gehalten werden.

Während Krakens Proof-of-Reserve eine Überprüfung der Vermögenswerte mit den Verbindlichkeiten des Unternehmens ermöglicht, weist Kraken-Mitbgründer Jesse Powell auf andere Anbieter hin, die es versäumt haben, Konten mit negativen Guthaben einzubeziehen. Zuletzt kritisierte er zum Beispiel das kürzlich veröffentlichte Proof-of-Reserves-System von Binance, da das System keine Konten mit negativem Guthaben miteinbeziehen würde.

This is simply "here's a hash of your record in the BTC spreadsheet". ok... but what's the point? The whole point of this is to understand whether an exchange has more crypto in its custody than it owes to clients. Putting a hash on a row ID is worthless without everything else.