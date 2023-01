10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX wird seine Gewinne zum Ende einer weiteren starken Woche wohl zunächst halten können. Vorbörsliche Indikationen zeigen den deutschen Leitindex bei 15.077 Punkten um 0,12 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende um 1,25 Prozent auf 26.120 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 7:55 Uhr unserer Zeit hingegen um 0,84 Prozent rauf auf 3.190 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen um 0,71 Prozent stärker bei 21.666 Einheiten.

3. HELLA mit deutlichem Plus bei Umsatz und Gewinn

Der Autozulieferer HELLA hat im zweiten Geschäftsquartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Alle Geschäftsbereiche verzeichneten eine positive Geschäftsentwicklung, wie das Unternehmen mitteilte Zur Nachricht

4. United Internet prüft Start für Ionos-Börsengang kommende Woche

Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet erwägt laut Kreisen den Start des Börsengangs seiner Hosting-Tochter Ionos in der kommenden Woche. Das Unternehmen habe frühe Gespräche mit Fondsmanagern geführt, um ein Gefühl für die Nachfrage zu bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf eingeweihte Personen. Zur Nachricht

5. Bitcoin legt zu und steigt zeitweise auf Hoch seit November

Die bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat am späten Donnerstag deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Bitfinex stieg der Kurs des Bitcoin zeitweise auf über 19.100 US-Dollar und erreichte damit ein Hoch seit über zwei Monaten. Zur Nachricht

6. Apple-Chef Tim Cook erhält zukünftig weniger Aktien - Vergütung sinkt

Apple-Chef Tim Cook soll im laufenden Geschäftsjahr deutlich weniger verdienen. Nach Kritik von Aktionären und Cooks eigener Empfehlung werden ihm weniger Aktien zugeteilt, wie Apple in Unterlagen zur Hauptversammlung im März mitteilte. Zudem wird ihre Vergabe in einem höheren Maße als bisher vom Geschäftsverlauf abhängen. Zur Nachricht

7. Tesla senkt Preise in den USA und Deutschland

Der US-Elektroautobauer Tesla senkt die Preise für seine Bestseller in Deutschland und den USA. Der Konzern kündigte am späten Donnerstag die niedrigeren Preise an. Je nach Konfiguration müssen Kunden in Deutschland dann zwischen einem und 17 Prozent weniger für die Limousine Model 3 und den weltweiten Tesla-Bestseller Modell Y bezahlen. Zur Nachricht

8. TSMC erwägt offenbar Bau von Chipfabrik in Dresden

Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC prüft einem Zeitungsbericht zufolge den Bau einer Spezialchipfabrik in Dresden. Der taiwanesische Konzern habe bereits im vergangenen Jahr das Interesse von Kunden in Deutschland abgefragt, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen einen kleinen Teil ihrer im Wochenverlauf erzielten Aufschläge abgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,65 US-Dollar. Das waren 38 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 78,13 Dollar.

10. Euro hält sich zum US-Dollar bei Neunmonatshoch

Der Euro hat sich am Freitag in der Nähe seines höchsten Stands seit etwa neun Monaten gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0840 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas niedriger auf 1,0772 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com