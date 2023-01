DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Tesla senkt Preise in Deutschland -- United Internet prüft Start für Ionos-Börsengang kommende Woche -- Bitcoin steigt zeitweise auf Hoch seit November

Folgen FACEBOOK

Proteste vor RWE-Zentrale - Polizei spricht von ruhiger Nacht in Lützerath. HELLA mit deutlichem Plus bei Umsatz und Gewinn. Apple-Chef Tim Cook erhält zukünftig weniger Aktien. TSMC erwägt offenbar Bau von Chipfabrik in Dresden. Chinas Außenhandel bleibt im Dezember weiter unter Druck.