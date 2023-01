Hapag-Lloyd-Aktie zieht an: Übernahme eines 49-Prozent-Anteils an Spinelli

Das bereits im vergangenen September vereinbarte Geschäft sei nun von den Kartellbehörden gebilligt worden, teilte Hapag-Lloyd am Donnerstag in Hamburg mit. Die verbleibenden 51 Prozent der Anteile an der Unternehmensgruppe werde weiterhin von der Familie Spinelli gehalten. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Neben der Beteiligung an Spinelli hält Hapag-Lloyd nach eigenen Angaben Anteile am JadeWeserPort in Wilhelmshaven, am Containerterminal Altenwerder in Hamburg, am Terminal TC3 in Tanger sowie am Neubau des Terminal 2 im ägyptischen Damietta. Zuletzt hatte Hapag-Lloyd zudem eine Beteiligung am Terminalgeschäft der chilenischen SM SAAM vereinbart.

Zeitweise steigt die Hapag-Lloyd-Aktie im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 187,90 Euro.

/klm/DP/ngu

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hapag-Lloyd AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd AG

Bildquellen: Hapag-Lloyd