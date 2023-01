Porsche-Aktie in Grün: Porsche AG mit leichtem Absatzzuwachs in 2022 - Verhandlungen mit Google über Systemintegration

Die Auslieferungen der Volkswagen -Tochter stiegen um drei Prozent auf 309 884, wie der Stuttgarter DAX -Neuling am Donnerstag mitteilte. Im wichtigsten Einzelmarkt China sank die Zahl der Verkäufe jedoch um zwei Prozent. Porsche führte das auf die Corona-Einschränkungen zurück. Und für die vollelektrische Taycan-Baureihe brach der Absatz um 16 Prozent ein - Grund seien Engpässe in den Lieferketten und eingeschränkte Verfügbarkeit von Teilen, hieß es.

"Die vielen Herausforderungen, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und die andauernde Halbleiterkrise, haben das vergangene Jahr geprägt und uns stark gefordert", sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen. Trotzdem hätten so viele Kunden wie nie einen neuen Porsche erhalten.

Im Heimatmarkt Deutschland ging es mit den Verkaufszahlen um drei Prozent nach oben. In den USA - im Vorjahr Wachstumstreiber - trat Porsche beim Absatz auf der Stelle. Zulegen konnten hingegen das restliche Europa mit einem Plus von sieben Prozent und das Vertriebsgebiet "Übersee und Wachstumsmärkte" - zu dem unter anderem Lateinamerika, Afrika, Australien, Japan oder Korea gehören - mit einem Plus von 13 Prozent.

Porsche verhandelt anscheinend mit Google über Systemintegration

Porsche will nach einem Medienbericht Googles Infotainment-System für Autos in seinen Bord-Computer integrieren.

Der Sportwagenbauer habe sich dazu nach langem Zögern entschlossen und verhandele mit dem US-Techkonzern über einen Deal, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag. Hochrangige Manager beider Konzerne hätten die Pläne bestätigt. Apps wie Google Maps oder bezahlte Angebote wären dann in Porsches eigenem Infotainment integriert und müssten nicht über das Smartphone eingespielt werden. Es gebe noch Differenzen über den Preis und darüber, wie tief Google Einblick nehmen dürfe in die Porsche-Daten. Hintergrund ist dem Bericht zufolge das Scheitern eigener Software-Projekte der VW-Tochter Cariad.

Porsche wollte sich dazu nicht unmittelbar äußern. Finanzchef Lutz Meschke hatte im Oktober erklärt, Porsche sei mit Google, Apple, Baidu, Tencent und Alibaba in engem Austausch über automatisiertes Fahren und Infotainment-Technologie.

Die Porsche-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,24 Prozent höher bei 105,10 Euro, während das Papier der Google-Mutter Alphabet vorbörslich bei 26,26 Dollar verharrt.

