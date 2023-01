Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagmittag entwickeln

Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um 0,49 Prozent auf 1.885,66 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 1.876,55 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,45 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 23,79 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 23,45 US-Dollar lag.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.074,00 US-Dollar am Vortag auf 1.068,00 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,73 Prozent auf 1.770,00 US-Dollar, nach 1.783,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,87 Prozent auf 83,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 82,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,71 Prozent auf 78,26 US-Dollar. Am Vortag standen noch 77,41 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,34 Prozent auf 0,85 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,84 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,07 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 2,06 Prozent auf 1,46 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 1,44 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,50 Prozent auf 6,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 6,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Weizenpreis nordwärts. Um 12:57 Uhr steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 292,75 Euro zu Buche. Gestern notierte der Weizenpreis-Kurs noch bei 293,00 Euro.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Zuckerpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 0,20 US-Dollar lag, wird der Zuckerpreis um 13:02 Uhr auf 0,20 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:04 Uhr auf. Es geht 2,30 Prozent auf 3,78 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,67 US-Dollar stand.

Mit dem Rapspreis geht es indes nordwärts. Der Rapspreis gewinnt 0,58 Prozent auf 565,75 Euro hinzu, nachdem gestern noch 564,25 Euro an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,31 Prozent auf 84,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 85,06 US-Dollar.

