Bloomberg Billionaires Index: Überholt Warren Buffett Jeff Bezos?

Das Orakel von Omaha

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und außerdem bekannt als das "Orakel von Omaha". Seine erste Aktie erwarb der US-Amerikaner bereits im Alter von elf Jahren, seine erste Steuererklärung folgte im Alter von 13 Jahren, wie Forbes berichtet. Mittlerweile zählt er zu den reichsten Menschen der Welt und ist außerdem CEO von Berkshire Hathaway, zu dem diverse Unternehmen gehören, darunter zum Beispiel der Versicherer Geico, der Batteriehersteller Duracell und die Restaurantkette Dairy Queen. Doch Buffett ist nicht nur für seinen Erfolg bekannt. Er hat außerdem versprochen, über 99 Prozent seines Vermögens zu spenden. Bisher spendete er über 49 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich an die Gates Foundation und die Stiftungen seiner Kinder. Im Jahr 2010 riefen er und Bill Gates außerdem das Giving Pledge ins Leben, bei dem sich Milliardäre verpflichten, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden.

So viel verdient Buffett im Jahr

Doch obwohl Buffett eine Investment-Ikone und einer der reichsten Menschen der Welt ist, beträgt sein Jahresgehalt als CEO von Berkshire gerade einmal bescheidene 100.000 US-Dollar. Als CEO und Vorsitzender von Berkshire empfiehlt Buffett seinem Vorstand, wie viel er verdienen sollte. Außerdem entscheidet er über die restliche Vergütung der Führungskräfte. Jedoch hat der mittlerweile 92-Jährige seit mehr als 40 Jahren keine Gehaltserhöhung mehr erhalten. Auch für seinen Nachfolger erhoffe sich Buffett, dass dieser bereits vermögend sei und nicht das Zehn- oder Hundertfache des Geldes verdienen will, das man tatsächlich zum Leben brauche. Buffett nach sei es die Aufgabe eines CEOs, Anreize zu schaffen, um langfristige Erfolge für das Unternehmen zu erzielen. Ein zu hohes Gehalt würde hingegen nur kurzfristiges Denken fördern. Mit seinem Jahresgehalt von 100.000 US-Dollar erhält Buffett nur einen Bruchteil des Durchschnittsgehaltes der S&P 500 CEOs, das im Jahr 2021 ganze 18 Millionen US-Dollar betrug.

Bloomberg Billionaires Index: Buffett überholt kurzzeitig Bezos

Dennoch gelang es Buffett zum Jahresende 2022 Jeff Bezos an Reichtum zu überholen, so Markets Insider. Demnach war Buffett laut Bloomberg Billionaires Index zum Börsenschluss am 29.12.2022 geschätzte 108 Milliarden US-Dollar schwer und landete damit auf dem dritten Platz der superreichen US-Amerikaner. Bezos, der Gründer von Amazon, folgte ihm mit einem geschätzten Vermögen von 107 Milliarden US-Dollar. Gates, der Mitbegründer von Microsoft, hatte ein geschätztes Nettovermögen von 110 Milliarden US-Dollar und lag damit in unmittelbarer Nähe. Grund für das Aufholen sei Markets Insider nach die "relative Outperformance" der Berkshire-Aktien, die etwa 99 Prozent von Buffetts Nettovermögen ausmachen. Außerdem sind die Microsoft-Aktien im Jahr 2022 um fast 30 Prozent gefallen, Amazon-Aktien haben ihren Wert halbiert und Tesla ist um fast 70 Prozent im Wert eingebrochen. Im Gegensatz dazu ist der Aktienkurs von Berkshire um etwa zwei Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Buffetts Vermögen in diesem Jahr wohl gewachsen wäre, wenn er nicht etwa fünf Milliarden US-Dollar seiner Berkshire-Aktien für gute Zwecke gespendet hätte. Außerdem ist erwähnenswert, dass Buffett seit 2006 etwa 52 Prozent seiner Berkshire-Aktien verschenkt hat. Hätte er seinen vollen Anteil von fast 475.000 Aktien der Klasse A behalten, wären diese heute 223 Milliarden US-Dollar wert, was ihn mit erheblichem Abstand zum reichsten Menschen machen würde.

Zu Jahresbeginn 2023 haben sich die vordersten Platzierungen des Bloomberg Billionaires Index jedoch erneut verändert. Der laut Index reichste Mensch ist der französische Unternehmer Bernard Arnault mit einem Vermögen von 178 Milliarden US-Dollar. Darauf folgen auf dem zweiten Platz Elon Musk mit 129 Milliarden US-Dollar, auf dem dritten Platz der indische Unternehmer Gautam Adani mit einem Vermögen von 119 Milliarden US-Dollar, auf dem vierten Platz Jeff Bezos mit 113 Milliarden US-Dollar und auf Platz fünf Warren Buffett mit einem Vermögen von 110 Milliarden US-Dollar (Stand: 11.01.2023).

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

