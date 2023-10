10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost verbuchen Verluste

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,44 Prozent auf 32.351,40 Punkte nach.

In Shanghai notiert der Shanghai Composite derweil 0,64 Prozent tiefer bei 3.087,97 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng 2,11 Prozent auf 17.852,85 Einheiten.

3. Sartorius-Aktie bricht nachbörslich ein: Sartorius stuft Prognose für Geschäftsjahr 2023 herunter

Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius hat mit Vorlage vorläufiger Neunmonatsergebnisse die Prognose für das Gesamtjahr 2023 gesenkt und rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von etwa 17 Prozent. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Aktie nachbörslich unter Druck: Lufthansa setzt weitere Linienflüge nach Tel Aviv aus

Der Lufthansa-Konzern hat weitere Linienflüge nach Israel abgesagt. Zur Nachricht

5. Allianz-Aktie nachbörslich leichter: Allianz übernimmt TUA von Generali

Der italienische Versicherungskonzern Generali will seine auf Kraftfahrtversicherungen spezialisierte Tochter TUA Assecurazioni an Allianz abgeben. Zur Nachricht

6. Bayer-Aktie: EU-Staaten stimmen über neue Zulassung für Glyphosat ab

Vertreter der EU-Staaten stimmen an diesem Freitagmittag über die Erneuerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Zur Nachricht

7. EnBW-Aktie: Batteriespeicher sollen in neuen EnBW-Solarparks Standard werden

Der Energieversorger EnBW will künftig grundsätzlich Batteriespeicher in neu geplante Solarparks einbauen. Zur Nachricht

8. Fraport-Aktie: Frankfurter Flughafen hat im September mehr Passagiere abgefertigt

Der Frankfurter Flughafen hat im September 5,8 Millionen Passagiere abgefertigt und damit 18 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise notieren vor dem Wochenende etwas höher. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 86,70 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 83,75 Dollar.

10. Euro erholt sich leicht von seinem Vortagsrutsch

Der Euro hat sich am Freitagmorgen leicht von seinen deutlichen Kursverlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0550 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,0619 Dollar festgesetzt.