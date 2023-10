Asiens Börsen in Rot -- Sartorius stuft Prognose für Geschäftsjahr 2023 herunter -- Allianz übernimmt TUA von Generali -- Bayer, EnBW im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag etwas tiefer.

Der DAX eröffnete die Sitzung im Plus und bewegte sich auch anschließend auf grünem Terrain. Gegen Nachmittag fiel er unter die Nulllinie zurück, wo er den Tag mit einem Abschlag von 0,23 Prozent bei 15.425,03 Punkten auch beendete. Der TecDAX fiel ebenfalls zurück, schloss dann jedoch unverändert bei 3.035,17 Zählern. Zuvor war er mit einem Zuschlag in den Handel gegangen.

"An der Börse ist die Hoffnung auf einen früher als bislang erwarteten, geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Fed zurück", zitierte dpa-AFX Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Nach dem Fed-Protokoll am Vorabend fielen die US-Anleiherenditen - das sorgte für Erleichterung. Die geldpolitische Debatte in der Fed habe sich, wie es im Protokoll heißt, verschoben. Die Leitzinsen seien in der Nähe des Gipfels angekommen und so stelle sich weniger die Frage nach der Höhe der Zinsen, sondern eher die Frage, wie lange diese auf erhöhtem Niveau gehalten werden. Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise (CPI) sorgten am Nachmittag dann jedoch für Ernüchterung. Sie gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat nicht zurück.

