NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Streamingdienst erhöht die Preise - vermutlich bald auch in Deutschland

Preiserhöhung

Egal ob Serien oder Filme, Kinder oder Erwachsene, der Streamingdienst Netflix bietet Programm für jedermann. Doch die einstige Erschwinglichkeit eines Abonnements wird immer schwieriger, da Netflix die Preise voraussichtlich anheben wird.

• Anhaltender Streik in Hollywood

• Einigung führt wahrscheinlich zur Steigerung der Produktionskosten

• Als Folge werden die Abo-Preise erhöht

Streik in Hollywood

Nach nun rund fünf Monaten des Streiks in Hollywood haben sich die Mitglieder der Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) mit den großen Studios wie beispielsweise Netflix geeinigt, so ein Beitrag des ZDF. Verbesserungen sollen insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz vorangetrieben werden. Seit Mitte Juli befinden sich jedoch auch die Schauspieler Hollywoods im Streik, weshalb hier eine Einigung noch getroffen werden muss. Laut Angaben des Portals Merkur sei dies jedoch bald zu erwarten. Das Manko hierbei: Um die Bedingungen einer Schlichtung zu ermöglichen, wird es eine Preiserhöhung geben, so heißt es in einem Beitrag des Wall Street Journal. Eigenen Angaben zufolge liege der New Yorker Tageszeitung ein Insider-Bericht vor, der den Plan der Preiserhöhung sogar bestätigt.

Preiserhöhung in Deutschland

Während in den USA und Kanada bereits im Frühjahr 2022 die Preise gestiegen waren, gab es in Deutschland 2021 die letzte Preiserhöhung des Streamingdienstes. Laut dem Wall Street Journal soll Netflix die Erhöhung für "einige Monate" nach Beendigung des Streiks festgelegt haben. Auf Basis dessen vermutet das Portal giga.de eine Erhöhung bis spätestens Ende 2024, offizielle Angaben seitens Netflix existieren jedoch nicht. Geplant ist die Erhöhung scheinbar zunächst in den USA und Kanada, für Deutschland stehe noch kein genauer Zeitraum fest.

Nichtsdestotrotz gab es auch in Deutschland bereits eine Erhöhung des Abo-Preises, jedoch eher versteckt und so wurde das "Password-Sharing" abgeschafft. Während man sich zuvor noch mit einer Gruppe von Leuten die monatlichen Gebühren teilen konnte, muss man jetzt eine Zusatzgebühr von 5 Euro zahlen, sobald man sein Konto mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilt. Welche Maßnahmen Netflix in Zukunft noch treffen wird, ist bislang noch offen. Auch der preisliche Rahmen bleibt abzuwarten.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net