Korruptionsermittlungen: Tesla-Konkurrent Xpeng suspendiert seinen Lieferkettenchef - Häufung von Negativnachrichten für die Xpeng-Aktie

Konsequenzen

Bei dem Elektroautobauer Xpeng rückt ein Manager der Führungsebene ins Visier von Korruptionsermittlungen. Das Unternehmen zieht Konsequenzen.

• Korruptionsermittlungen gegen Xpengs Lieferkettenchef

• Xpeng suspendiert Li Feng

• Xpeng-Aktie leidet auch unter Nahost-Konflikt

Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng hat den Vizepräsidenten Supply Chain, Li Feng, suspendiert. Damit reagiert das Unternehmen auf eine gegen den Topmanager laufende Korruptionsermittlung.

Lieferkettenmanager rückt in den Fokus

Konkret erklärte Xpeng, Li Peng sei wegen einer Untersuchung im Zusammenhang mit Korruption suspendiert worden. "Der Vorfall betraf ein kleines Gebiet und hatte keinen Einfluss auf Geschäfts- und Produktionsverbindungen", betonte das Unternehmen in einer Erklärung.

Xpeng habe in diesem Jahr das Lieferkettenmanagement gestärkt und gegen einige Mitarbeiter in der Lieferkette seien Ermittlungen eingeleitet worden, so das Statement weiter.

Xpeng mit strikter Anti-Korruptions-Haltung

Gegenüber CNBC betonte ein Unternehmenssprecher die strikte Haltung des Elektroautobauers beim Thema Korruption. "Xpeng vertritt eine strikte Haltung gegenüber korrupten Aktivitäten. Wir bleiben wachsam, wenn es darum geht, Korruptionsfälle umgehend zu erkennen und zu beheben." Weiter zitiert das Portal: "Wir möchten klarstellen, dass unsere jüngsten internen Antikorruptionsmaßnahmen, die das Unternehmen umgesetzt hat, Teil unseres kontinuierlichen Engagements zur Förderung ethischen Verhaltens und Integrität sind und dass dieser Vorfall nur begrenzte Auswirkungen hatte und unsere Geschäfts- oder Produktionsprozesse nicht stören wird".

Anleger strafen die Aktie ab

Die Xpeng-Aktie kam im Nachgang der Ereignisse dennoch unter die Räder. Nach Bekanntwerden des Vorfalls verlor der Anteilsschein, der am Freitag noch bei 18,16 US-Dollar aus dem Handel gegangen war, bis auf 16,290 US-Dollar und hat sich von dem Einbruch noch immer nicht vollständig erholt. Aktuell wird eine Xpeng-Aktie an der NYSE bei 16,31 US-Dollar (Schlusskurs vom 12.10.2023) gehandelt.

Die Korruptionsermittlungen gegen ein Mitglied des Managements waren in dieser Woche aber nicht der einzige Belastungsfaktor für die Xpeng-Aktie. Der Tesla-Konkurrent bekam jüngst auch aktuelle geopolitische Entwicklungen zu spüren, da der Elektroautobauer mit Blick auf den zunehmenden Preiskampf auf dem chinesischen Markt zuletzt seine internationalen Wachstumsbemühungen verstärkt und Fahrzeuge nach Israel geliefert hatte. 750 Fahrzeuge hatte das Unternehmen laut einer Pressemitteilung von Ende September in das Land verschifft, das am vergangenen Wochenende von der Terrororganisation Hamas angegriffen wurde. Damit wollte Xpeng erste Schritte zur Expansion in den Nahen Osten unternehmen - ein Ziel, das angesichts der jüngsten Ereignisse nun in Gefahr scheint.



