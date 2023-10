IEA: Eskalation im Nahen Osten lastet auf Ölmärkten

Rohstoffe im 3. Quartal 2023: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Börsengang des Sandalen-Herstellers Birkenstock in New York! – Hier finden Sie passende Produkte für den Turbo in Ihrem Depot!

Heute im Fokus

EHang-Aktie an der NASDAQ vom Handel ausgesetzt. Tupperware passt Kreditvereinbarung an. Erster Lufthansa-Sonderflug für Deutsche in Israel gestartet. E.ON-Netzvorstand: E.ON will Investitionen in Energienetze weiter steigern. Givaudan macht in den ersten neun Monaten weniger Umsatz. Siemens Energy verkauft Sparte mit Hochspannungskomponenten. Toyota kooperiert mit Idemitsu bei Feststoffbatterien.