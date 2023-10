NASDAQ-Titel Apple-Aktie - Vorschau auf die Zukunft: Apple mit ersten Anpassungen der Vision Pro

Apple Vision Pro

Obwohl der Verkaufsstart der Apple Vision Pro noch nicht einmal begonnen hat, laufen die Entwicklungsarbeiten im Hinblick auf das nächste Modell bereits auf Hochtouren. Apple setzt dabei einen besonderen Fokus darauf, sein Gerät durch ein kleineres und leichteres Design angenehmer zu gestalten.

Begeisterte Tester: Korrekturen trotz brillanter Qualität

Als Steve Kovach von CNBC die Apple Vision Pro zum ersten Mal testete, war er schockiert von der unglaublichen Qualität, mit der die Kameras die Außenwelt auf dem Bildschirm darstellten. In einem Artikel erklärte er, im Gegensatz zur Quest Pro-Brille von Meta, bei der man nur verschwommene Bilder wahrnehme, würde die Vision Pro alles kristallklar darstellen.

Das Online-Portal mactechnews.de berichtete ebenfalls, dass die ersten Erfahrungen mit der Apple Vision Pro positiv ausfielen. Es wird betont, dass Apples Mixed-Reality-Headset alles übertreffe, was sonst auf dem Markt erhältlich sei. Die Gestensteuerung und die Interaktion mit der Umgebung sowie anderen Personen hätten beeindruckt. Trotzdem haben die Arbeiten an der nächsten Generation von Apples Vision Pro bereits vor dem Verkaufsstart begonnen.

Apple Vision Pro: Verbesserung des Tragekomforts steht im Vordergrund

Gemäß einem Artikel des Bloomberg Power On Newsletters liegt der Schwerpunkt der ersten Anpassungen an der Apple Vision Pro auf dem Tragekomfort. Einige Tester hätten bereits über Nackenschmerzen aufgrund der Größe und des Gewichts des Modells berichtet. Allerdings betonte der Bloomberg-Beitrag, dass im Hause Apple das Vertrauen in ein verbessertes Produkt groß sei, insbesondere im Vergleich zum Konkurrenzprodukt Quest von Meta.

Sowohl bei Apple als auch bei Meta ist die Vision der Headset-Serie nicht auf das Metaverse beschränkt. Vielmehr werden beide Produkte als futuristische Werkzeuge für Gaming und erhöhte Produktivität vermarktet.

In Zukunft erwägt Apple laut Bloomberg möglicherweise die Einführung eines zusätzlichen Gurtes am Headset, um den Tragekomfort zu steigern. Die Idee eines zusätzlichen Gurtes könnte dazu beitragen, den Druck auf den Nacken und die Schultern zu reduzieren, was insbesondere für längere Tragezeiten von Vorteil sein dürfte. Der Artikel betont jedoch, dass die langfristige Lösung darin bestehe, die Geräte leichter zu gestalten.

Preiskampf in Zukunft möglicherweise über verschiedene Modelle

Laut dem Bericht von Bloomberg erwägt Apple derzeit verschiedene Modelle der Vision Pro. Diese könnten eine Bandbreite von Leistungsoptionen bieten, angefangen von Modellen mit weniger Rechenleistung, die zu einem erschwinglicheren Preis erhältlich wären, bis hin zu fortschrittlicheren Versionen, die zu einem höheren Preis angeboten werden könnten. Ein Schritt, der sicherlich auch mit Metas Strategie zu tun hat, bei der man sich nun besonders über erschwinglichere Preise von der Konkurrenz absetzen möchte.

