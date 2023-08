NASDAQ-Titel Apple-Aktie im Blick: Konkurrenz für Apples Vision Pro-Brille: Samsung bringt wohl eigene AR-Headsets auf den Markt

Augmented Reality

Der Wettbewerb zwischen den beiden Technologiekonzernen Apple und Samsung besteht seit etlichen Jahren - und nicht nur im Bereich der Smartphones. Auch bei Augmented Reality (AR) zeichnet sich nun ein Konkurrenzkampf ab. So spricht Apple bei der Vision Pro-Brille vom ersten räumlichen Betriebssystem. Zieht Samsung jetzt nach?

• Samsung-Prototyp für VR-Brille wird bei Leak enthüllt

• Finales Modell soll jedoch besser sein als Prototyp

• Samsung strebt Verkaufspreis für Mittelklasse an



Der Prototyp von Samsung

Laut einem Bericht des chinesischen Nachrichtenportals Vrtuoluo.cn existiert ein von Samsung hergestellter Prototyp für eine Virtual-Reality-Brille, die Apples Vision Pro Konkurrenz machen soll. Bereits im Dezember 2022 habe Samsung angekündigt, eine XR-Brille auf den Markt zu bringen, wobei XR für "Extended Reality" - also erweiterte Realität - steht. Anpassungen seien nun jedoch aufgrund der Veröffentlichung von Apples Vision Pro notwendig gewesen, da die Parametereigenschaften der Vision Pro-Brille seitens Samsung niedriger erwartet wurden, so Vrtuoluo.cn. Die Zeit bis zu einer möglichen Veröffentlichung sei demnach verschoben worden. Nichtsdestotrotz soll das Headset bereits im Jahr 2024 erscheinen.

Gleiche Funktionsweise wie bei Apple

Die Handhabung des XR-Headsets soll sich jedoch kaum von der Vision Pro-Brille unterscheiden. Auch hier soll es keinerlei Controller geben, ein Zusammenspiel von Gesten, Augenbewegungen und Stimme soll ausreichen.

Ausgestattet soll das XR-Headset aus dem Hause Samsung mit dem im Jahr 2022 veröffentlichten Exynos 2200 Chip sein, welcher auch in den Smartphones des Tech-Giganten verbaut wurde. Zudem sei es sehr wahrscheinlich, dass es einen Micro-OLED-Bildschirm besitzen werde. Vier an den Seiten installierte Tracking-Kameras sollen der Gestenerkennung dienen. Ob ein eigens für dieses Headset entwickeltes Betriebssystem verwendet werden wird, ist noch nicht klar. Berichte über ein XR-Ökosystem habe es jedoch bereits gegeben, so golem.de. Dieses soll in Zusammenarbeit mit QUALCOMM und Google entstehen.

Die Frage nach der Konkurrenz

Laut dem chinesischen Nachrichtenportal sei davon auszugehen, dass der XR-Markt - ebenso wie der Smartphone-Markt - unsichtbar in zwei Lager geteilt werden wird: Apple ( iOS ) und Samsung (Android). Apple scheint den Markt jedoch zu dominieren, weshalb es schwer wird, diesen Vorsprung aufzuholen. Einen enormen Vorteil beansprucht Samsung dennoch für sich: Durch die erwartete Ausrichtung auf den Mittelklasse-Markt ist die Anzahl möglicher Abnehmer wesentlich höher als bei Apples Vision Pro-Brille. Letztlich bleibt zunächst abzuwarten, welcher der beiden Tech-Giganten die Nase vorne haben wird.

Redaktion finanzen.net