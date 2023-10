Italienische Großbank will in privates Raumfahrtunternehmen SpaceX investieren

Luft- und Raumfahrt

Seit einigen Jahren beteiligen sich immer neue Akteure aus der ganzen Welt an der Zukunft der Luft- und Raumfahrt. Darunter auch die Intesa Sanpaolo, die künftig in das Raumfahrtunternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk investieren wird.

• Luft- und Raumfahrtsektor könnte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum der Weltwirtschaft spielen

• Investition in SpaceX steht im Einklang mit Geschäftsplan der Großbank, der eine starke und nachhaltige Wertschöpfung für alle Stakeholder vorsieht

• Höhe der Investition bisher unbekannt



Investition in Luft- und Raumfahrtsektor

Die Intesa Sanpaolo S.p.A., eines der größten italienischen Kreditinstitute mit Sitz in Turin, werde künftig in die Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) investieren. Dies teilte die Großbank in einer öffentlichen Mitteilung der Firmenwebseite mit. Das von Elon Musk geführte Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen ist Weltmarktführer in der Weltraumforschung und verfolgt unter anderem das Ziel, die Menschheit zu einer multiplanetaren Gesellschaft zu machen.

In einer öffentlichen Mittelung auf der Homepage der Intesa Sanpaolo, erklärte das Kreditinstitut, dass die Investition in SpaceX im Einklang mit dem Geschäftsplan für 2022 bis 2025 stehe. Darin stelle Innovation einen der relevantesten Aspekte für die Wertschöpfung dar. Die Intesa Sanpaolo erkenne an, dass der Luft- und Raumfahrtsektor eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum der Weltwirtschaft spielen könne. Mithin sei dieser Schritt dadurch begründet, dass SpaceX in diesem Bereich bereits eine bahnbrechende Vision für die Zukunft gezeigt und durch eine Reihe historischer Meilensteine weltweite Aufmerksamkeit erlangt habe, heißt es in der Erklärung weiter. Laut der internationalen Nachrichtenagentur Reuters wurde über die Höhe der Investition Stillschweigen vereinbart.

SpaceX historische Meilensteine

SpaceX ist bis dato das einzige private Unternehmen, das in der Lage ist, ein Raumschiff in die erdnahe Umlaufbahn zu schicken und wieder auf die Erde zurückzubringen. Einen wichtigen Meilenstein legte SpaceX im Jahr 2012, als das erste kommerzielle Raumschiff Dragon, Fracht zur und von der Internationalen Raumstation (ISS) lieferte. Im Jahr 2020 transportierte SpaceX als erstes privates Unternehmen Menschen zur selben Station. Durch die Falcon 9, das weltweit erste und einzige wiederverwendbare Raummodul, kann SpaceX die teuersten Komponenten des Fahrzeugs wiederverwenden und so die Kosten für den Zugang zur Raumfahrt senken, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilte. Basierend auf diesen Erfahrungen entwickelt SpaceX unter anderem Starship, eine nächste Generation von vollständig wiederverwendbaren Trägerraketen, die nach Angaben des Unternehmens in der Lage sein werden, Menschen zum Mars und zu anderen Zielen im Sonnensystem zu befördern.

Die Intesa Sanpaolo hat diese Erfolge anerkannt und beschloss in einen Akteur zu investieren, der in dem für die Entwicklung der Weltwirtschaft wichtigen Luft- und Raumfahrtsektor eine Vorreiterrolle einnimmt.

M. Schausbreitner/Redaktion finanzen.net