Lufthansa-Aktie nachbörslich unter Druck: Lufthansa setzt weitere Linienflüge nach Tel Aviv aus

Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland öffnet

NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. "technologisch zu anspruchsvoll": Milliardär Klaus-Michael Kühne meidet KI-Aktien - was er stattdessen kauft

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag in Rot

S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Delta Air Lines abgeworfen

Delta Air Lines profit boosted by international demand but US trends weaker

Heute im Fokus

EHang-Aktie an der NASDAQ vom Handel ausgesetzt. Tupperware passt Kreditvereinbarung an. Erster Lufthansa-Sonderflug für Deutsche in Israel gestartet. E.ON-Netzvorstand: E.ON will Investitionen in Energienetze weiter steigern. Givaudan macht in den ersten neun Monaten weniger Umsatz. Siemens Energy verkauft Sparte mit Hochspannungskomponenten. Toyota kooperiert mit Idemitsu bei Feststoffbatterien.