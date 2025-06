Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,15 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,15 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 678.673 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 12,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,287 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,72 EUR an.

Am 29.04.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8,13 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

