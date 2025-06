Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag stärker

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,14 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 7,14 EUR. Bei 7,17 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.165.334 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 32,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,287 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8,13 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie.

