Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 7,06 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 7,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.735.601 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 15,65 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,287 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

