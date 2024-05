10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,40 Prozent im Plus bei 38.0224,40 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen 0,22 Prozent auf 3.147,25 Einheiten nach. Der Hang Seng in Hongkong legt um 1,74 Prozent auf 18.859,60 Zähler zu.

3. Übernahmeangebot: Sabadell erhebt Vorwürfe gegen BBVA wegen Regelverstoß

Die spanische Bank Sabadell hat der Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) vorgeworfen, gegen die Vorschriften für Übernahmeangebote verstoßen habe, indem sie neben Insiderinformationen zu ihrem Fusionsangebot zusätzliches Material veröffentlichte. Zur Nachricht

4. Millioneninvestment: Siemens Healthineers baut neues Werk in Großbritannien

Siemens Healthineers baut ein neues Werk in Großbritannien. Zur Nachricht

5. Enel mit Gewinnsprung

Ein starkes Erzeugungsgeschäft aus erneuerbaren Energien und Kostenverbesserungen haben Enel im ersten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Zur Nachricht

6. Conti-Rivale Pirelli verdient operativ mehr - Umsatz von starkem Euro belastet

Der Reifenhersteller Pirelli ist beim operativen Gewinn mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

7. Apple entschuldigt sich für iPad-Werbeclip

Apple hat mit einem Werbeclip für sein neues iPad-Modell einen Nerv getroffen - nur nicht so, wie es sich der Konzern erhofft haben dürfte. Zur Nachricht

8. Boeing-Aktie nachbörslich leichter: SEC untersucht offenbar Boeing-Kommunikation

Der US-Flugzeugbauer Boeing bekommt es Kreisen zufolge mit der US-Wertpapieraufsichtsbehörde zu tun. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise notieren am Freitag höher. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg auf 84,45 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 79,89 Dollar.

10. Euro kann Vortagsgewinne halten

Der Euro hat am Freitagmorgen seine Gewinne vom Vortag weitgehend halten können. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0775 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0732 Dollar festgelegt.