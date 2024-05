Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Enel mit Gewinnsprung -- Conti-Rivale Pirelli verdient operativ mehr -- Siemens Healthineers baut neues Werk in Großbritannien -- Apple, Boeing im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex verbuchte am Donnerstag Gewinne. Der DAX eröffnete die Sitzung minimal tiefer und drehte anschließend in die Gewinnzone. Am Nachmittag knackte er mehrere Rekordstände, das neue Rekordhoch liegt nun bei 18.699,29 Zählern. Das Börsenbarometer verzeichnete zudem einen neuen Rekordschlussstand, nämlich bei 18.686,60 Zählern (+1,02 Prozent). Der TecDAX verbuchte ebenfalls deutliche Gewinne, nachdem er marginal tiefer gestartet war. Er verabschiedete sich 0,8 Prozent fester bei 3.378,72 Stellen aus dem Handel. Positive Nachrichten kamen von Chinas Wirtschaft. Dort sind die Exporte und Importe im April wieder gestiegen. "Die Handelsdaten aus China deuten auf eine weitere Konjunkturerholung hin und mit dieser Erwartungshaltung werden derzeit in Europa vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen gekauft", zitierte dpa-AFX Marktexperte Andreas Lipkow von QC-Partners. Laut Altmann seien die chinesischen Importe aus Deutschland allerdings im Jahresvergleich erneut gesunken. Am frühen Nachmittag wurde außerdem der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht: Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist in der Woche zum 4. Mai gestiegen. Das nährte die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA. Aus dem Tech-Sektor kamen durchwachsene Signale. So blieb der Chip-Entwickler Arm mit seiner Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr hinter den Erwartungen zurück.



Anleger an den europäischen Börsen griffen am Donnerstag vorsichtig zu. Der EURO STOXX 50 notierte leicht im Plus, nachdem er die Sitzung noch tiefer eröffnet hatte. Er ging 0,32 Prozent höher bei 5.054,41 Zählern aus dem Handel. Am Donnerstag blieben stärkere Impulse aus. In den Fokus der Anleger rückte die Sitzung der Bank of England. Sie hat den Leitzins zum sechsten Mal in Folge nicht verändert, aber baldige Zinssenkung signalisierte. Zudem wurde der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte, ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 4. Mai gestiegen.