MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Chemie-Aktien im Fokus: Citigroup gibt Votum für BASF, WACKER CHEMIE & Co. ab

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: So steht der MDAX am Mittag

Ex-BASF-Chef Brudermüller ist neuer Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender - Mercedes-Benz-Aktie ex Dividende

Heute im Fokus

Berenberg hebt Kursziel für Munich Re an. Ex-BASF-Chef Brudermüller ist neuer Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender. Deutsche Bank-Chef: Noch Arbeit vor uns bei der Postbank. Barclays senkt Siemens Energy auf 'Equal Weight'. Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen. Airbnb übertrifft Erwartungen deutlich.