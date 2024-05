Marktbericht

Der DAX hielt am Donnerstag weiterhin Kurs auf neue Höchststände.

Im frühen Handel an der Frankfurter Börse legte der DAX um 0,27 Prozent auf 18.548,29 Punkte zu und zeigte sich auch weiter freundlich. Am Nachmittag knackte er mehrere Rekordstände, das neue Rekordhoch liegt nun bei 18.699,29 Zählern. Das Börsenbarometer verzeichnete zudem einen neuen Rekordschlussstand bei 18.686,60 Zählern (+1,02 Prozent).

Asien legt positiv vor

Positive Signale kamen von der Wirtschaft Chinas, deren Exporte und Importe im April wieder gewachsen waren. Durchwachsene Signale gab es indes aus dem Tech-Sektor. Der Chip-Entwickler Arm, dessen Technik in praktisch allen Smartphones steckt, blieb mit der Umsatzprognose für sein gerade begonnenes Geschäftsjahr hinter den Erwartungen zurück.

Geringe Umsätze erwartet

Generell wurde hierzulande wegen des Feiertages aber erst einmal ein eher gemächliches Handelsgeschehen mit wohl dünnen Umsätzen verzeichnet. Bei Einzelwerten kam es aber gerade daher auch zu größeren Kursausschlägen.

Zinsentscheid der Bank of England im Fokus

Tagesthema war die Sitzung der Bank of England, kurz BoE. Die BoE hat dabei ihren Leitzins konstant auf einem 16-Jahreshoch gelassen, aber angedeutet, dass sie auf dem Weg ist, sich ihren europäischen Pendants anzuschließen und die Zinsen in den kommenden Monaten zu senken. So wurde der Leitzins bei 5,25 Prozent bestätigt, was damit den Erwartungen von Börsianern und Ökonomen entsprach. Zwei der neun Ratsmitglieder stimmten jedoch für eine Senkung des Leitzinses auf 5,00 Prozent - ein weiteres Zeichen dafür, dass ein solcher Schritt näher rückt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires