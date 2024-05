Feiertagshandel: DAX vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen in Grün -- Robinhood schlägt Erwartungen -- Arm überzeugt Anleger trotz starken Zahlen nicht -- AMC, RENK, Varta im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Der TecDAX wird ebenfalls mit positiver Tendenz erwartet. Positive Nachrichten kommen von Chinas Wirtschaft. Dort sind die Exporte und Importe im April wieder gestiegen. Derweil kommen aus dem Tech-Sektor durchwachsene Signale. So blieb der Chip-Entwickler Arm mit seiner Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr hinter den Erwartungen zurück. Wegen des Feiertages "Christi Himmelfahrt" wird hierzulande zunächst mit einem eher gemächlichen Handelsgeschehen mit vermutlich dünnen Umsätzen gerechnet. Dadurch könnte es allerdings bei Einzelwerten auch zu größeren Ausschlägen kommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Börsen werden am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Minus. Am Donnerstag deutet sich ein Tag der Konsolidierung an. Stärkere Impulse bleiben aus: So liegt der Euro weiter stabil über 1,07 Dollar und die Renditen verändern sich nur wenig. In den Fokus der Anleger rückt die Sitzung der Bank of England. Es wird erwartet, dass sie eine Leitzinssenkung vorbereitet. Am Nachmittag steht außerdem der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen bewegten sich die Märkte am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Index kämpfte sich auf grünes Terrain vor und schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 39.055,53 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss unterdessen mit Verlusten und gab schlussendlich 0,18 Prozent auf 16.302,76 Zähler nach. Im Handel wurde weiterhin über die Aussagen von Neel Kashkari, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank von Minneapolis, diskutiert. Er äußerte sich dahingehend, dass das starke Wirtschaftswachstum und die anhaltende Inflation Gründe für die Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit seien. Angesichts der Tatsache, dass viele Verbraucher und Unternehmen aufgrund der niedrigen Zinsen verschuldet seien, könne es länger dauern, bis sich die restriktivere Geldpolitik der Fed auf die Realwirtschaft auswirke. Kashkari schloss sogar eine Zinserhöhung als nächsten Schritt nicht vollständig aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken